Окупанти після допиту розстріляли полоненого військовослужбовця ЗСУ на Донеччині

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель військовослужбовця ЗСУ, повідомляє Донецька обласна прокуратура у п’ятницю.

"13 липня 2026 року в районі с. Ялта на Донеччині представники збройних сил РФ взяли у полон військовослужбовця ЗСУ і після допиту розстріляли його з вогнепальної зброї", – йдеться у повідомленні у Facebook.

За фактом скоєння воєнного злочину, розпочато досудове розслідування (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

У повідомленні також наголошується, що "вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин".