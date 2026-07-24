Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росіяни скинули 2 авіабомби на Слов'янськ: 5 загиблих, 9 поранених

1 хв читати
Додати як джерело
Росіяни скинули 2 авіабомби на Слов'янськ: 5 загиблих, 9 поранених
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти вранці в п’ятницю, 24 липня, скинули дві авіабомби на Слов’янськ, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"5 людей загинули і 9 поранені – такі попередні наслідки удару", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він додав, що внаслідок удару було пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.

"Росіяни щодня атакують наші міста – і вже другий день поспіль їхні атаки призводять до численних жертв у Слов’янську. Залишатися тут – небезпечно! Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту: евакуюйтеся. Евакуація безоплатна. Допоможемо з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою", – наголосив Філашкін.

Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив про ідентифікацію однієї із загиблих.

"Одна з них ідентифікована. Це мешканка Билбасівки, 1950 року народження. Особи ще чотирьох людей наразі встановлюємо", – написав Лях у Facebook.

Він додав, що внаслідок удару було пошкоджено 8 автівок, при цьому три з них знищено.

#авіабомба #жертви #словянськ
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

ВМС України вперше отримали спроможність управляти силами НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі

ВМС України вперше отримали спроможність управляти силами НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі

Військово-Морські сили (ВМС) Збройних сил України вперше отримали підтверджену НАТО спроможність управляти з’єднаннями Альянсу з ліквідації мінної не…

Читати

Будь-яке рішення російських судів щодо вивільнення російських активів в ЄС не визнають – 21-й пакет санкцій

Заходи 21-го пакету санкцій для Росії передбачають законодавчі положення, які чітко регулюють, що будь-яке судове рішення щодо відшкодування чи знятт…

Читати