Росіяни скинули 2 авіабомби на Слов'янськ: 5 загиблих, 9 поранених

Російські окупанти вранці в п’ятницю, 24 липня, скинули дві авіабомби на Слов’янськ, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"5 людей загинули і 9 поранені – такі попередні наслідки удару", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він додав, що внаслідок удару було пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки.

"Росіяни щодня атакують наші міста – і вже другий день поспіль їхні атаки призводять до численних жертв у Слов’янську. Залишатися тут – небезпечно! Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту: евакуюйтеся. Евакуація безоплатна. Допоможемо з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою", – наголосив Філашкін.

Начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив про ідентифікацію однієї із загиблих.

"Одна з них ідентифікована. Це мешканка Билбасівки, 1950 року народження. Особи ще чотирьох людей наразі встановлюємо", – написав Лях у Facebook.

Він додав, що внаслідок удару було пошкоджено 8 автівок, при цьому три з них знищено.