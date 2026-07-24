Петиція про перейменування станції Київського метро "Лук'янівська" на "Непереможну" не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати станцію столичного метрополітену "Лук’янівська" на станцію метро "Непереможна" не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 25 травня і станом на 24 липня вона набрала лише 294 голоси із 6 тис. необхідних.

"Нам треба увічнювати наше героїчне сьогодення. Станція вже стала символом стійкості українців та здатності столиці відновлюватись попри постійні напади з боку ворога", – йшлося в петиції.

Як повідомлялося, за останні роки станція столичного метрополітену "Лук’янівська" зазнавала частих пошкоджень у результаті російських обстрілів. Зокрема, востаннє вестибюль станції був пошкоджений 19 липня, а до того 24 травня.