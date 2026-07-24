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Петиція про перейменування станції Київського метро "Лук'янівська" на "Непереможну" не набрала необхідних голосів

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Петиція про перейменування станції Київського метро "Лук'янівська" на "Непереможну" не набрала необхідних голосів
Фото: Суспільне

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом перейменувати станцію столичного метрополітену "Лук’янівська" на станцію метро "Непереможна" не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 25 травня і станом на 24 липня вона набрала лише 294 голоси із 6 тис. необхідних.

"Нам треба увічнювати наше героїчне сьогодення. Станція вже стала символом стійкості українців та здатності столиці відновлюватись попри постійні напади з боку ворога", – йшлося в петиції.

Як повідомлялося, за останні роки станція столичного метрополітену "Лук’янівська" зазнавала частих пошкоджень у результаті російських обстрілів. Зокрема, востаннє вестибюль станції був пошкоджений 19 липня, а до того 24 травня.

#непереможна #лукянівська #перейменування #петиція
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