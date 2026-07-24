Біля румунського узбережжя було пошкоджене судно, що прямувало до України

У ніч з 23 на 24 липня румунські органи влади були поінформовані про інцидент, що стався на борту торгового судна Christiana B, яке перевозило вугілля, під прапором Ліберії, з США до України, повідомляє Департамент з надзвичайних ситуацій.

"Попередні оцінки вказують на те, що пошкодження, яке сталося в трюмі № 6, могло бути спричинене зіткненням з морським дроном або вибухом морської міни", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Як повідомляє румунська сторона, судно перебувало у виключній економічній зоні Румунії, приблизно за 22 морські милі на південний схід від міста Сфинту-Георге. Терміновий сигнал про допомогу було передано через міжнародний морський канал; екіпаж повідомив про аварію на судні та попросив про допомогу, оскільки на той момент була інформація про ризик евакуації екіпажу", – йдеться у повідомленні в Facebook.

До місця події були направлені судна SAR Apollo та SAR Artemis Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM). Водночас вертоліт Генеральної авіаційної інспекції Міністерства внутрішніх справ виконав місію повітряної розвідки для оцінки ситуації на місці події.

З інформації, наданої капітаном судна, випливає, що постраждалих немає і що екіпаж більше не вимагає евакуації. Крім того, судно здатне продовжити рух до берега для проведення технічних перевірок та усунення пошкодження.

"Румунські органи влади стежать за розвитком ситуації та підтримують оперативну співпрацю між усіма структурами, що мають повноваження у цій сфері, з метою надання необхідної підтримки та вжиття відповідних заходів. З огляду на динамічний характер оперативної ситуації, наведена інформація має попередній характер і може зазнати змін", – наголошується в повідомленні.