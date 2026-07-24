Допомога медиків знадобилася у Святошинському районі – Кличко після вибухів

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район.
"Виклик медиків у Святошинський район. Бригада виїхала", – написав Кличко у Телеграмі у п’ятницю.
За пів години до цього він повідомляв про вибухи у місті та роботу ППО.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район.
"Виклик медиків у Святошинський район. Бригада виїхала", – написав Кличко у Телеграмі у п’ятницю.
За пів години до цього він повідомляв про вибухи у місті та роботу ППО.
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