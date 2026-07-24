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Допомога медиків знадобилася у Святошинському районі – Кличко після вибухів

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район.

"Виклик медиків у Святошинський район. Бригада виїхала", – написав Кличко у Телеграмі у п’ятницю.

За пів години до цього він повідомляв про вибухи у місті та роботу ППО.

 

#вибухи #святошинський_район #медики
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