На площі Франка в Києві з ранку п'ятниці немає нікого з мітингувальників

Площа Івана Франка у Києві, де минулими днями проходили акції протесту проти відставки міністра оборони України Михайла Федорова, з ранку п’ятниці поки порожня.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на площі поки немає нікого з мітингувальників, на лавочках сидять рідкісні перехожі, лише біля водограю в центрі скверу залишились кілька картонок з гаслами. Загалом на площі чисто та упорядковано. Прохід до вулиці Банкової, на якій знаходиться Офіс президента, як і раніше, перекритий та охороняється.

На вечір 24 липня на площі анонсовано початок безстрокової акції протесту, приєднатись до якої закликав колишній бойовий медик батальйону "Вовки да Вінчі" Дмитро Козятинський.

Як повідомлялось, після кадрових змін в уряді та оборонному секторі, зокрема непризначення Михайла Федорова міністром оборони, у Києві та низці інших міст відбулися акції протесту. Їхні учасники закликали повернути Федорова на посаду та висловилися за відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Президент призначив на посаду головкома Михайла Драпатого, а Федорову запропонував ряд інших посад. Проте 23 липня ексміністр Федоров висловив вдячність президенту Володимиру Зеленському за всі запропоновані варіанти і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

Уряд з 20 липня призначив тимчасово виконувати обов’язки міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.