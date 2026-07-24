Організатори джип-турів у Яремче блокували пункт екоконтролю через посилення перевірок

Організатори "джип-турів" 22 липня зібралися біля пункту екологічного контролю №1 у Яремче (Івано-Франківська обл.) з метою блокування його роботи та "врегулювання" ситуації щодо проїзду територією природно-заповідного фонду (ПЗФ), повідомила Державна екологічна інспекція Карпатського округу у Facebook.

За даними відомства, зібрання стало реакцією на спільні заходи екоінспекторів, працівників Карпатського національного природного парку та поліції, проведені 21 липня для виявлення/документування фактів незаконного проїзду транспортних засобів заповідними територіями, а також його припинення.

"Такі заходи проводилися з метою забезпечення додержання встановленого режиму охорони території природно-заповідного фонду, попередження правопорушень та притягнення винних осіб до відповідальності", - пояснила Екоінспекція.

Вона уточнила, що від початку 2026 року проведено шість заходів державного контролю, за результатами яких зафіксовано сім випадків проїзду автотранспорту через ПЗФ. За цими фактами складено сім адміністративних протоколів за ст.91 КУпАП, які наразі перебувають на розгляді в суді.

Крім того, нараховано 41,724 тис. грн збитків, завданих довкіллю через проїзд транспорту, та направлено відповідні повідомлення про їх відшкодування. Також інспекція опрацювала 14 звернень і повідомлень (зокрема через сервіс "ЕкоЗагроза") щодо проїзду невстановлених осіб заповідними територіями.

У Держекоінспекції Карпатського округу наголосили, що всі заходи контролю здійснюються чітко в межах законодавства та повноважень інспекції.

На сторінці Яремчанської міської ради 22 липня була опублікована позиція міського голови Яремче Андрія Мироняка, на думку якого цей вид туризму має право на існування за умови чіткого визначення та затвердження маршрутів.

"З настанням туристичного сезону, неабияк зріс попит на джипінг серед гостей міста. Ця тема широко обговорюється останнім часом. Позиція міського голови Андрія Мироняка не є категоричною. Такий вид туризму має право на життя, якщо чітко визначити та затвердити маршрути. Позашляховики повинні пересуватися лише визначеними дорогами, ніяк не природними територіями. Адже найбільшої шкоди природа зазнає тоді, коли авто рухаються по рослинності, а не дорогою", - йдеться в публікації.

З посиланням на нього у Яремчанській міській раді зазначають, що діяльність підприємців у цій сфері має бути легальною та контрольованою, а сам розвиток джипінгу потребує законодавчого врегулювання та співпраці бізнесу, державних інституцій, екологічних служб і влади.

"Андрій Мироняк переконаний, розвиток джипінгу можливий за ефективної співпраці бізнесу, державних інституцій, екологічних служб та влади. Ця сфера потребує законодавчого врегулювання", - додала міськрада.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство економіки та довкілля, збитки від незаконного проїзду транспорту та джипінгу заповідниками у 2026р оцінюють у 1,4 млн грн. У міністерстві наголошують, що проїзд механічними транспортними засобами територіями ПЗФ є порушенням законодавства, що руйнує екосистеми, ґрунтовий покрив і оселища тварин, тому кожен випадок незаконного джипінгу отримуватиме належну правову оцінку, а винні нестимуть відповідальність згідно з законодавством.

У червні мережа пунктів екоконтролю зросла до 12 після відкриття нового пункту в Яремче. Інспектори пункту мають здійснювати заходи контролю, фіксації фактів незаконних рубок, джипінгу, засмічення земель та забруднення водойм.