ДБР: у Херсоні викрито двох військових НГУ, які вимагали у побратима $7 тис. за списання зі служби

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з СБУ та за сприяння керівництва Нацгвардії викрили у Херсоні двох військовослужбовців НГУ, які вимагали у свого колеги $7 тис. за списання зі служби, повідомляє ДБР.

"За ці гроші вони обіцяли організувати висновок військово-лікарської комісії для звільнення зі служби, а згодом – оформити інвалідність для отримання державних виплат", – йдеться в повідомленні Бюро на сайті в п’ятницю.

Згідно з повідомленням, заробити на побратимі, який через реальне погіршення здоров’я готувався пройти ВЛК, вирішив оператор відділення радіоелектронної боротьби однієї з військових частин.

"Він запевнив колегу, що за гроші зможе гарантувати його повне списання зі служби. До оборудки військовий залучив санітарну інструкторку тієї ж частини. Вона мала знайомства за попереднім місцем служби та взялася домовитися з лікарями про необхідний висновок", – зазначають у відомстві.

За інформацією ДБР, щоб створити видимість законності, військовому порадили пройти стаціонарне лікування.

"Крім того, спільники запропонували згодом оформити йому групу інвалідності. Вони переконували, що державна виплата повністю компенсує витрачені на хабар гроші", – уточнюється в повідомленні.

Працівники ДБР затримали організатора під час отримання останньої частини обумовленої суми.

Обом військовослужбовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення посадовцями, вчиненому групою осіб та поєднаному з вимаганням (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.