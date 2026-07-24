Польща запропонувала США виробляти ракети Patriot разом з Україною

Польський уряд запропонував американській стороні виробництво ракет для систем Patriot у співпраці зі США та Україною. Про це заявила заступниця міністра національної оборони Магдалена Собковяк-Чарнецька, передає Polska Agencja Prasowa.

"Ми обговорювали те, про що говорив президент Трамп під час саміту НАТО в Анкарі, а саме його заяву про те, що розглядатиметься питання про будівництво заводу з виробництва систем Patriot на території України. Пропозиція, яку я сьогодні висунула від імені Польщі, має на меті врахувати певні побоювання американської сторони, і сьогодні ми запропонували, щоб це була тристороння співпраця, тобто між Сполученими Штатами, Україною, а також Польщею, адже йдеться про забезпечення безпеки цього виробництва, щоб воно просто відбувалося в безпечному місці", – пояснила Собковяк-Чарнецька, коментуючи зустрічі в Пентагоні та Державному департаменті США.

Вона наголосила, що ракети для систем Patriot потрібні фактично у всьому світі.

"Звідси й наша пропозиція взяти участь у такому спільному виробництві", – сказала Собковяк-Чарнецька і додала, що тепер з цього приводу триватимуть переговори між Сполученими Штатами, Україною та Польщею.

Вона також навела американцям аргументи на користь того, щоб у Польщі було розташовано сервісний центр систем Patriot.

"У Вашингтоні добре розуміють, що наш останнім часом розвиток у сфері оборонної промисловості, а також наше географічне та геополітичне положення сприятимуть прийняттю такого рішення", – зазначила заступниця міністра.