Сили оборони України уразили військове підприємство в Кірові та нафтовий об’єкт в РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші Сили оборони України сьогодні уразили одне з важливих воєнних підприємств в російському Кірові. Воно постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки окупанта, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по наших містах і громадах. Дякую воїнам за влучність! Абсолютно справедлива наша відповідь", – написав президент в Телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами Зеленського, також українські далекобійні санкції спрацювали на відстані майже 1350 км по нафтовому об’єкту.

"Були й інші ураження. Важливо, що триває операція і щодо російської логістики, яка забезпечує армію окупанта компонентами для дронів, навігаційного обладнання, спорядженням", – зазначив президент України.

"Дякую всім підрозділам нашої армії, розвідок та Служби безпеки України, які залучені до здобуття цих результатів", – резюмував Зеленський.

Раніше у п’ятницю головний конструктор Fire Point Денис Штілерман опублікував відео запуску ракети. Очевидно, йдеться про українську ракету "Фламінго".