Бутенко: Процедура НМТ має враховувати сьогоднішні реалії

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко обговорив з директоркою Українського центру оцінки якості освіти (УЦОЯО) Тетяною Вакуленко оптимізацію національного мультипредметного тесту (НМТ) із урахуванням сучасних воєнних реалій.

"Говорили про НМТ: як минула цьогорічна сесія, а також про виклики, з якими стикаються наші вступники і вступниці. Повномасштабна війна змінила умови, у яких діти готуються до тесту та складають його: обстріли, повітряні тривоги, переїзди, дистанційне навчання. Процедура має враховувати ці реалії. Домовилися шукати рішення, щоб оптимізувати її та зробити більш гнучкою і зручною для учасників – від організації сесії до умов складання. Це особливо важливо для дітей із прифронтових громад, де ворог інтенсивно обстрілює цивільну інфраструктуру", – написав Бутенко в мережі Facebook.

Він розповів, що головним завданням є зменшення навантаження на дітей, які "п’ятий рік живуть і навчаються в умовах повномасштабної війни", та водночас зберегти якість освіти й справедливість вступу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді унормувати умови вступної кампанії і скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА) в 2027 році. Зокрема, як і 2025 і 2026 роках вступники складатимуть тестування з навчальних предметів "Українська мова", "Математика", "Історія України" та навчального предмета на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

На цій хвилі суспільних дискусій голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50-ма депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов’язковим, а вибірковим предметом.