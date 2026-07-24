СБС зупинили танковий штурм росіян на добропільському напрямку

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" Державної прикордонної служби України у взаємодії із суміжними підрозділами в середу, 22 липня, відбили спробу масштабного танкового штурму противника на Добропільському напрямку, повідомляє командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

"За уточненими даними, під час відбиття атаки було знищено 9 танків, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", 2 бойові броньовані машини, а також ліквідовано 23 військовослужбовців противника. Крім того, оператори завдали ураження особовому складу окупантів, який переміщувався автомобільним транспортом до району бойових дій", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що під постійним вогневим контролем перебувають і логістичні маршрути окупантів. Системне ураження транспорту та шляхів постачання суттєво ускладнює підвезення боєприпасів, пального, резервів і підкріплення на передові позиції.

"Комплексне ураження сил і засобів противника дозволило відбити танковий штурм, завдати окупантам значних втрат і не допустити розвитку їхніх наступальних дій на напрямку", – наголосили в СБС.