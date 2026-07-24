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Петиція із закликом дозволити вхід з велосипедом до Київського метро не набрала необхідних голосів

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Петиція із закликом дозволити вхід з велосипедом до Київського метро не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом дозволити вхід з велосипедом до Київського метрополітену не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 25 травня і станом на 24 липня вона набрала лише 803 голоси із 6 тис. необхідних.

"Дозвіл на перевезення велосипедів у Київському метрополітені в позапікові години сприятиме розвитку екологічного транспорту, покращить мобільність містян та розвантажить наземні дороги без створення дискомфорту для пасажирів", – йшлося в петиції.

Автор петиції вважає, що впровадження цієї норми надає можливість поєднувати велосипед із метро, що дозволить мешканцям віддалених районів (наприклад, Троєщини чи Виноградаря) швидше діставатися до центру, використовуючи двоколісний транспорт для "останньої милі".

За його словами, для забезпечення безпеки та порядку варто запровадити чіткий регламент: часові обмеження – вхід дозволено лише в будні дні (крім годин пік: 07:30-10:00 та 17:00-19:30) та без обмежень у вихідні; локація у потязі – перебування з велосипедом дозволено лише у крайніх дверях першого та останнього вагонів; чистота – велосипед має бути чистим, щоб не забруднювати одяг інших пасажирів та сидіння; пріоритет – велосипедист завжди поступається місцем особам з інвалідністю та батькам з візками.

Згідно з діючими Правилами користування Київським метрополітеном, пасажирам дозволяється безоплатне перевезення спортивного спорядження (лиж, санок, ковзанів, велосипедів тощо) у чохлах або належній упаковці.

Водночас велосипеди та інше спортивне спорядження, габаритні розміри яких за сумою трьох вимірів (довжина, ширина, висота) перевищують 120 сантиметрів, перевозяться виключно в розібраному вигляді.

#велосипеди #метро #петиція
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