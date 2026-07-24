У Києві чоловік, прикидаючись військовим на сервісі для знайомств, ошукав трьох жінок на 190 тис. грн

В Києві правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 32-річному чоловіку, який видавав себе за військовослужбовця, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що чоловік зареєструвався на сервісі для онлайн-знайомств, де видавав себе за військового. Цікавили його жінки на 10-15 років старші від нього, які мають стабільну роботу або свій маленький бізнес. Після кількох побачень та зізнань у коханні чоловік повідомляв, що має їхати на виконання бойового завдання і переживає, що за час його відсутності кохана знайде іншого. Тому, для перевірки "міцності їх стосунків", жінка має тимчасово передати йому свої прикраси на зберігання як гарантію того, що вона не шукатиме інших знайомств", – йдеться у повідомленні.

Отримавши прикраси, псевдовійськовий виходив на зв’язок рідше, а згодом жінки розуміли, що їх просто ошукали.

Встановлено, що коштовності чоловік здавав у ломбард. Він мав родину, а його дружина навіть знала чим її чоловік займається на сайтах знайомств.

Наразі відомо про причетність підозрюваного до трьох епізодів шахрайства на понад 190 тисяч гривень.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч.1,2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Водночас встановлюються інші жінки, які могли стати жертвами шахрайства.