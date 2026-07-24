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Петиція до Кабміну про посвідчення водія для користувачів електросамокатів не набрала необхідних голосів

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Петиція до Кабміну про посвідчення водія для користувачів електросамокатів не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом зобов’язати користувачів електросамокатів отримувати посвідчення водія не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 23 квітня і станом на 24 липня вона набрала лише 3,6 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Користувачі електросамокатів катаються у пішохідних зонах, розвиваючи швидкість 60+км/год, збивають людей і стають причиною травм. Також вони часто виїжджають на проїжджу частину і стають причиною аварій, бо повертають в неналежному місці, перетинають смуги руху, катаються по 2-3 людини на одному транспортному засобі і не мають розпізнавальних знаків", – йшлося в тексті петиції.

У зв’язку з цим, авторка петиції пропонувала зобов’язати власників та користувачів електросамокатів, моноколіс і подібних транспортних засобів отримувати водійські права, щоб зменшити кількість нещасних випадків.

Як повідомлялося, у липні петиції на сайті Київради із закликом обмежити користування електросамокатами неповнолітніми в столиці, а також про штрафи батькам за дозвіл неповнолітнім їздити на електросамокатах не набрали голосів.

В червні міський голова Львова Андрій Садовий запропонував запровадити нові правила користування електросамокатами, які передбачають, зокрема, вікові обмеження для прокату, зниження швидкості на небезпечних ділянках, обов’язкове використання шоломів та визначення спеціальних місць для паркування.

#електросамокати #петиція
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