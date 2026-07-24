Сенат США може проголосувати за пакет санкцій проти РФ із доповненням щодо Ірану вже наступного тижня

Сенат США може вже наступного тижня винести на голосування законопроєкт про санкції проти Росії, який доповнять новими обмеженнями щодо Ірану після відповідної вимоги президента Дональда Трампа, повідомляє портал Axios.

"Демократи повідомляють своїм колегам-республіканцям, що готові проголосувати вже наступного тижня за пакет санкцій проти Росії, який містить внесену в останню хвилину вимогу президента Трампа включити до законопроєкту також Іран, згідно з інформацією людей, обізнаних із ситуацією", – зазначається і повідомленні.

Ініціатива щодо включення Ірану до законопроєкту з’явилася після вимоги Дональда Трампа розширити його положення. 19 липня президент США заявив, що республіканці мають додати Іран до пакета санкцій проти Росії, зазначивши, що цього прагнув сенатор Ліндсі Грем.

Лідер більшості у Сенаті Джон Тун заявив, що республіканці підтримують відповідне доповнення: "Я думаю, що всі з цим згодні, тому що ми все одно це зробили б".

Водночас для винесення законопроєкту на голосування Сенату ще необхідно узгодити строки його розгляду.