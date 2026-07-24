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Росіяни завдали масованого удару по Одещині, постраждали жінка і дитина – ОВА

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Росіяни завдали масованого удару по Одещині, постраждали жінка і дитина – ОВА
Фото: Одеська ОВА

Російські окупанти в ніч на п’ятницю, 24 липня, масовано атакували Одещину ракетами та ударними БпЛА, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Уражено житловий сектор та промислову інфраструктуру. На жаль, постраждала жінка та дитина", – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Він уточнив, що внаслідок влучання пошкоджено дах багатоквартирного житлового будинку. Також зазнали руйнувань приватні оселі та легкові автомобілі.

"Медичну допомогу надано жінці та 4-річній дитині", – додав голова ОВА.

Крім того, зазнала пошкоджень територія одного з підприємств. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Всі пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками.

#удар_рф #одеська_область
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