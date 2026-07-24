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ППО України вночі збила 164 з 180 ворожих БпЛА та 4 авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання 14 ударних дронів

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ППО України вночі збила 164 з 180 ворожих БпЛА та 4 авіаційні ракети Х-59/69, зафіксовано влучання 14 ударних дронів
Фото: Міноборони України

Сили оборони України у ніч на п’ятницю знешкодили 164 з 180 безпілотників противника, а також чотири з п’ятьох випущених ворогом авіаційних ракет Х-59/69, проте зафіксовано влучання 14 ударних дронів на дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитих ворожих на восьми локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"У ніч на 24 липня (з 18:00 23 липня) противник атакував п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 180 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Донецьк – ТОТ, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8.

#ппо #ракети #бпла_рф
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