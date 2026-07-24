Окупанти вдарили по вантажному відділенню "Нової пошти" в Ізюмі

У п’ятницю, близько 4:08, ЗС РФ атакували Ізюм (Харківська обл.) із застосуванням КАБів, зафіксовано влучання у вантажне відділення "Нової пошти", складське приміщення та відкриту місцевість в районі оптико-механічного заводу, повідомляє міська військова адміністрація.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено скління прилеглих будинків, чотири автомобілі та електромережі, через що частина району залишилася без електропостачання. Інформація про постраждалих станом на цей час не надходила", – йдеться у повідомленні.