ВМС України вперше отримали спроможність управляти силами НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі

Військово-Морські сили (ВМС) Збройних сил України вперше отримали підтверджену НАТО спроможність управляти з’єднаннями Альянсу з ліквідації мінної небезпеки на морі після успішного проходження штабом протимінних дій оцінювання другого рівня за стандартами НАТО (NEL-2), повідомила пресслужба ВМС України.

Оцінювання відбулося під час українсько-американських навчань "Сі Бриз 2026". За результатами тривалих перевірок підрозділ отримав оцінку "Повністю спроможний до виконання місії" (Mission Capable).

У ВМС України зазначили, що оцінювання NEL-2, відповідно до керівного документа "Програма оцінки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО", передбачає перевірку не лише сумісності підрозділу, а й його повної операційної спроможності.

"Успішне проходження цього рівня підтверджує, що підрозділ здатен виконувати бойові завдання за стандартами сил Об’єднаного командування НАТО з операцій (Allied Command Operations Forces Standards)", – повідомила пресслужба ВМС України у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

У відомстві наголосили, що вперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучено до системи управління з’єднаннями НАТО з ліквідації мінної небезпеки на морі.

"Уперше в історії сучасного військового флоту України підрозділ офіційно долучено до системи управління з’єднаннями НАТО З ліквідації мінної небезпеки на морі. Тобто, відтепер Україна має підтверджену Альянсом здатність здійснювати командування та управління підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти на рівні до Постійної протимінної групи НАТО включно, а також виконувати весь спектр місій протимінної боротьби на морі", – зазначається в повідомленні, поширеному ранком п’ятниці.

У ВМС зазначили, що отримання статусу Mission Capable стало результатом складного багаторівневого процесу, який тривав протягом трьох років після початку повномасштабного вторгнення РФ. За цей час українські військові моряки проходили підготовку, впроваджували доктрини Альянсу та набували необхідних спроможностей.

"Цей результат – черговий беззаперечний доказ того, що Збройні Сили України, а саме Військово-Морські Сили, не просто стримують ворога, а й продовжують невпинну інтеграцію в євроатлантичну архітектуру безпеки на рівні найкращих флотів світу", – зазначили у ВМС України.

У пресслужбі додали, що отриманий досвід є важливим для подальшої роботи з очищення Чорного та Азовського морів від мінної небезпеки.