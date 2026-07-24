Дев'ятеро постраждалих, серед яких – дитина, внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та безпілотниками різних типів по 20 населених пунктах Харківської області області, 9 людей, в тому числі підліток, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У сел. Золочів постраждали 52-річний і 92-річний чоловіки, 66-річна жінка і 16-річний хлопець; у с. Андріївка Балаклійської громади постраждали жінки 70, 48, 42 років; у с. Максимівка Богодухівської громади зазнав поранень 34-річний чоловік; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади поранено 67-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.