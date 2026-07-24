Зеленський заявив про покращення відносин із Трампом після зустрічі у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тон його відносин із президентом США Дональдом Трампом змінився, а першим переломним моментом у діалозі між ними стала зустріч у Ватикані.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю американській журналістці Лорі Лумер, фрагмент якого вона оприлюднила у соціальній мережі X.

Відповідаючи на запитання Лумер про те, що змінилося у відносинах між ним і Трампом після попереднього візиту до США, Зеленський погодився, що тон справді змінився.

"Ви маєте рацію. Тон змінився. Безумовно. Перший переломний момент у нас стався в Римі, у Ватикані. Так, це була недовга зустріч, але я завжди казав, що, на мою думку, це історичний момент, бо ми змінили наші відносини за 15-20 хвилин", – зазначив президент України.

За його словами, під час цієї зустрічі вони з Трампом залишилися лише вдвох, а подальший діалог між ними був позитивним.

"Навколо нас нікого не було. Ми були лише вдвох. І я був дуже радий почути президента, і я сподіваюся, що й він теж – він подзвонив мені, а я подзвонив йому. І я вважаю, що це мало залишитися між нами двома, але все пройшло дуже добре", – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що відносини та діалог із президентом США мають важливе значення: "Я дуже щасливий, бо від таких відносин і діалогу залежить життя багатьох людей".

Після оприлюднення фрагмента інтерв'ю президент США Дональд Трамп відреагував на нього дописом у соціальній мережі Truth Social, написавши: "Дуже добре!!!".

Лумер також повідомила, що Трамп поширив оприлюднений нею уривок інтерв'ю у своєму акаунті Truth Social.

"Президент Трамп @POTUS щойно опублікував цей уривок з мого ексклюзивного інтерв'ю з президентом України Зеленським @ZelenskyyUa на своєму акаунті Truth Social, а в іншому дописі він процитував цей уривок зі скріншотом мого твіту", – зазначила журналістка.

Раніше Лора Лумер анонсувала інтерв'ю із Зеленським, зазначивши, що розмова відбулася у Маріїнському палаці в Україні.

"Я щойно взяв інтерв'ю у президента Зеленського у Маріїнському палаці в Україні. Жодних заборонених тем не було, і я не добирав слів. Повне інтерв'ю з'явиться незабаром!", – писала Лумер.

Як повідомлялося Лора Лумер, оприлюднивши відео прибуття до України, заявила, що приїхала побачити країну на власні очі та знайти докази пропаганди, яку, за її словами, їй поширювали.

"Я приїхала до України, щоб побачити крану на власні очі. Я спробую знайти докази пропаганди, якою мене годували, і якщо я о не знайду, я повідомлю всіх, щоб вони також могли побачити світло", – зазначала вона.

Лора Лумер – американська ультраправа політична активістка. Одна з найвпливовіших представниць руху MAGA.