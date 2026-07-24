Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя зросла до 28 людей – ОВА

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя кількість людей, яким знадобилася допомога медиків, зросла до 28, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вже 28 постраждалих: збільшується кількість запоріжців, яким знадобилася допомога медиків внаслідок ворожої атаки на обласний центр", – написав Федоров у Телеграм вранці у п'ятницю.

За його словами, п'ятнадцять людей наразі перебувають під наглядом медиків, яким надається необхідна допомога.

Раніше, повідомлялося, що в результаті ворожого удару російських військ на житловий масив у Запоріжжі було травмовано 25 людей, серед яких шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.