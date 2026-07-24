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Окупанти за добу втратили 1410 осіб та 545 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1410 осіб та 545 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони за добу ліквідували 1410 окупантів, 10 танків, 76 артсистем, шість бронемашин, 1652 БПЛА, а також 545 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 436 100 (+1 410) осіб, танків – 12 201 (+10) од, бойових броньованих машин – 25 000 (+6) од, артилерійських систем – 46 646 (+70) од, РСЗВ – 1 968 (+7) од, засоби ППО – 1 516 (+1) од, літаків – 439 (+1) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 006 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 425 240 (+1 652) од, крилаті ракети – 4 938 (+2) од, кораблі / катери – 34 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 124 787 (+544) од, спеціальна техніка – 4 454 (+1) од". – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб_зсу #втрати_ворога
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