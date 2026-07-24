Зеленський у вівторок може відвідати Вашингтон для участі в похоронах Грема та зустрітися з Трампом

Президент України Володимир Зеленський, як очікується, у вівторок відвідає Вашингтон для участі в похоронах сенатора Ліндсі Грема, а також може провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом, формат якої наразі узгоджується, повідомив кореспондент Deutsche Welle у США Михайло Комадовський.

За його словами, інформацію про очікуваний візит Зеленського до столиці США надали двоє високопоставлених чиновників.

"Як повідомили мені двоє високопоставлених чиновників, наступного вівторка у Вашингтоні, округ Колумбія, очікують на президента Зеленського. Він планує взяти участь у похоронах сенатора Ліндсі Грема", – зазначив Комадовський у соціальній мережі X.

Він також повідомив, що готується зустріч Зеленського з Трампом, однак остаточний формат переговорів поки не визначений.

"Також готується зустріч із президентом Трампом – чиновники ще узгоджують її формат: чи це буде зустріч на полях похорону, приватна бесіда чи офіційний візит до Білого дому", – написав він.