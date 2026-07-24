Суд відмовив ДБР в арешті 32 млн грн виробника дронів "Вирій"

Печерський районний суд міста Київ 22 липня відмовив Державному бюро розслідувань (ДБР) накласти арешт на 32 млн грн, які були вилучені під час проведених обшуків в українського виробника дронів "Вирій" (Vyriy Industries), після чого кошти були повернуті компанії, йдеться в її заяві.

"Суд встановив: вилучені кошти не мають відношення до кримінального провадження. Тому в їх арешті було відмовлено, а після набрання рішенням чинності їх повернули Vyriy Industries", – йдеться в заяві у Facebook.

У компанії додали, що після обшуку, у законності якого у компанії є сумніви, надалі перебіг справи здійснювався відповідно до закону та на підставі фактів.

"Ми не змінили своєї оцінки подій першого дня. Але ми також бачимо, що надалі правоохоронні органи почали діяти в межах закону. Для мене це дуже важливий сигнал", – цитуються у заяві слова CEO компанії Олексія Бабенка.

Зазначається, що під час обшуку, судових процедур та релокації компанія продовжувала виробництво та виконувала свої зобов'язання перед Силами оборони України.

Як повідомлялося, ДБР у ході розслідування можливого завищення вартості безпілотних літальних апаратів виробником "Вирій" перевіряло інформацію про начебто задіяння мережі підприємств та ФОП з ознаками фіктивності для штучного формування витрат, і 7 липня провело обшуки в компанії, а також у її власника та CEO – співвласника інтернет-видання "Бабель" Бабенка.

Своєю чергою Бабенко на пресконференції заявив, що фізичні особи-підприємці, згадані правоохоронцями у справі про можливе завищення цін на дрони, є виробниками компонентів для безпілотників. У якості аргумента у безпідставності обвинувачень він зазначив, що ціна FPV-дронів компанії приблизно на 20% дешевше за середньоринкову.

Vyriy Industries – це українська оборонно-технологічна компанія та один із найбільших виробників FPV-дронів і комплектуючих для них.