24 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

24 липня в Україні відзначають День фінансового працівника.

Цього дня, 36 років тому (1990), над будівлею Київської міської ради здійнявся національний синьо-жовтий прапор.

Також сьогодні День двоюрідних братів і сестер, Міжнародний день турботи про себе, День народження розчинної кави, Всесвітній день БДСМ.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини, День пам’яті преподобного Полікарпа, архімандрита Печерського.

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День фінансового працівника

Це професійне свято було встановлено Указом Президента України 2021 року. Метою цього свята є вшанування важливої ролі фінансових працівників в економіці країни. Фінансові працівники забезпечують стабільність фінансової системи, контролюють рух коштів, здійснюють планування бюджету та гарантують його виконання. Їхня праця є надзвичайно важливою для економічного розвитку та фінансової стабільності України.

День двоюрідних братів і сестер

Свято присвячене визнанню довічних стосунків, які виникають між двоюрідними братами та сестрами. Двоюрідні брати і сестри часто стають нашими першими друзями, формують зв’язки ще в дитинстві, які можуть тривати все життя. Воно є національним у США, але набуває популярності і в інших країнах. Важливість двоюрідних братів і сестер визнається здавна, адже вони можуть бути як рідні брати і сестри, забезпечуючи спілкування, спільний досвід і почуття приналежності.

Міжнародний день турботи про себе

Це свято було започатковане 2011 року за ініціативи Міжнародного фонду турботи про себе у Великій Британії. Його мета — нагадати людям про важливість фізичного, морального та емоційного здоров’я. Турбота про себе включає різні аспекти, такі як здорове харчування, регулярні фізичні вправи, достатній відпочинок, а також емоційний та психологічний добробут. Це не тільки про фізичне здоров’я, але й про вміння висловлювати свої емоції, знаходити час для саморозвитку та відпочинку.

День розчинної кави

Саме цього дня 1938 року компанія Nestlé розпочала масштабне виробництво розчинної кави. Історія розчинної кави починається з американського хіміка Джорджа Луїса Вашингтона, який 1909 року створив технологію виготовлення розчинної кави. Однак, саме хімік Макс Моргенталер з компанії Nestlé вдосконалив цей процес і зробив напій надзвичайно популярним у всьому світі.

Всесвітній день БДСМ

Всесвітній день БДСМ, що відзначається щорічно 24 липня, зобов'язаний своїм існуванням дуже відомому БДСМ-клубу в Барселоні, Rosas Cinco Club. Клуб був заснований у 2003 році швейцарським ентузіастом БДСМ Куртом Вальтером Фішером.

Народилися в цей день:

160 років від дня народження Антіна Степановича Синявського (1866–1951), українського історика, економіста, економіко-географа, педагога, громадсько-політичного діяча;

130 років від дня народження Германа Казака (1896–1966), німецького письменника, драматурга, засновника жанру радіовистави в Німеччині;

130 років від дня народження Івана Яковича Яцька (1896–1978), українського геолога, палеонтолога;

80 років від дня народження Марка Матвійовича Бровуна (1946–2012), українського театрального діяча;

75 років від дня народження Катерини Володимирівни Штанко (1951), української художниці-ілюстраторки, письменниці;

50 років від дня народження Ярослави Віталіївни Бабич (1976), української поетеси (Грузія).

Ще цього дня:

1015 - У боротьбі за київський престол вбивають князя Бориса, одного із перших руських святих;

1623 - Похід флотилії гетьмана Михайла Дорошенка до Керченської протоки;

1751 - Сенат видає указ про підпорядкування Коша Запорозької Січі гетьманові й надсилає його до канцелярії К. Розумовського;

1918 - Гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію;

1990 - Уперше перед будинком Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднімають національний синьо-жовтий прапор;

1991 - Урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині в пам'ять про гетьмана Івана Мазепу.

Церковне свято

День пам’яті святих мучеників Бориса і Гліба

Святі мученики Борис і Гліб, також відомі як Роман і Давид у хрещенні, були молодшими синами київського князя Володимира Святославича. Вони стали першими святими, канонізованими Руською церквою.

Після смерті їхнього батька 1015 року, їхній старший брат Святополк прагнув захопити владу, наказав убити Бориса і Гліба. Борис був убитий на річці Альта, а Гліб — неподалік від Смоленська. Вони прийняли смерть без опору, що стало символом їхньої віри та відданості християнським ідеалам.

День пам'яті святої великомучениці Христини

Свята великомучениця Христина прийняла християнство та відмовилася від поклоніння язичницьким богам, за що була піддана жорстоким тортурам і страчена.

День пам'яті святої Христини є нагадуванням про силу віри та готовність відстоювати свої переконання, навіть перед обличчям смерті.

День пам’яті преподобного Полікарпа, архімандрита Печерського

Церковний діяч, один з перших єпископів, був автором багатьох життєписів за часів занепаду Київського князівства.

Молодий чернець був підопічним святого Симона у Києво-Печерському монастирі. Їх поєднували не тільки родинні зв’язки, а й духовні погляди. Багато років преподобний Симон навчав Полікарпа доброчесності. Коли святий Симон був назначений єпископом Володимирським, він взяв туди з собою юнака.

Згодом Полікарп повернувся до монастиря. Та єпископ подовжував повчання у своїх посланнях до учня, який ревно наслідував їм. Тому, за розсудливість, духовну досвідченість та зразкове життя у 1164 році його посвятили у сан архімандрита та обрали настоятелем монастиря.

Духовними подвигами архімандрита захопився князь Київський Ростислав Мстиславович, який навіть хотів зректись свого престолу та прийняти чернечий постриг у його монастирі. Преподобний Полікарп відраджував князя від наміру, нагадавши про важливі обов’язки, покладені на нього. Але страшна хвороба забрала життя молодого князя, який так і не встиг вирішити: прислухатись до поради наставника чи здійснити задумане.

Архімандрит Полікарп дожив до глибокої старості та помер у 1182 році. Святі мощі ігумена спочивають в Антонієвих печерах, які належать до Києво-Печерської Лаври.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Опанас, Роман, Христина.

З прикмет цього дня:

Сонячний день віщує ясну осінь та щедрий урожай. Якщо роса на траві не висихає до полудня, слід очікувати грозу. Багато мошкари — ознака хорошого врожаю грибів. Якщо гримить грім — добре ловитиметься риба. Якщо павук плете міцну павутину, то наближається дощ.

За народними повір'ями, сьогодні не варто прати, інакше можуть бути проблеми зі здоров'ям рук.

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