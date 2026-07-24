Україна, Молдова, Литва та Латвія підписали декларацію про посилення співпраці у сфері прикордонної безпеки

Керівники прикордонних відомств України, Республіки Молдова, Литви та Латвії підписали Спільну декларацію про співробітництво, яка передбачає посилення взаємодії у сфері прикордонної безпеки та визначає спільні підходи до впровадження європейських стандартів управління державним кордоном, повідомила Державна прикордонна служба України.

Зустріч відбулася 22 липня у Кишиневі за участю виконувача обов'язків голови ДПСУ генерал-майора Валерія Вавринюка та керівників прикордонних відомств Молдови, Литви та Латвії.

"Учасники зустрічі обговорили розвиток співпраці у сферах аналізу ризиків, протидії транскордонній злочинності, підготовки персоналу, використання інформаційних технологій та впровадження сучасних безпекових інструментів", – зазначається в повідомленні, поширеному на сайті відомства у четвер.

Учасники зустрічі наголосили, що географічно близькі держави та їхні прикордонні відомства мають спільне бачення безпечної, стабільної та демократичної Європи.

"За результатами зустрічі керівники прикордонних відомств підписали Спільну декларацію про співробітництво та надання підтримки у процесі інтеграції України та Республіки Молдова до Європейського Союзу, яка посилює співпрацю у сфері прикордонної безпеки та визначає спільні підходи до впровадження європейських стандартів управління державним кордоном", – йдеться в повідомленні.

Крім того, делегації провели робочі зустрічі з міністром внутрішніх справ Республіки Молдова та керівником Генерального інспекторату Прикордонної поліції МВС Молдови, а також обмінялися досвідом щодо охорони державного кордону.

Джерело: https://dpsu.gov.ua/uk/news/52495-ukrayina-posilyuye-spivpracyu-prikordonnih-vidomstv