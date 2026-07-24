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РФ попередила про небезпеку судноплавства у Чорному морі через загрозу українських дронів

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Росія попередила всі судна про небезпеку перебування у своїй виключній економічній зоні в Чорному морі після посилення Україною атак на судна, пов'язані з РФ, у цьому районі, повідомляє Bloomberg.

"Москва попередила, що судноплавство в її водах Чорного моря є небезпечним після того, як Україна посилила атаки на судна, пов'язані з Росією, у цьому районі", – йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання із посиланням на щотижневий бюлетень Міністерства оборони РФ, оприлюднений 22 липня на сайті відомства, у ньому міститься попередження про можливі загрози для судноплавства.

Попередження було адресоване всім суднам, які перебувають у виключній економічній зоні Росії в Чорному морі.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-23/russia-says-its-black-sea-waters-not-safe-for-ships-amid-attacks

#море #чорне #рф #судноплавство
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