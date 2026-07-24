Сибіга обговорив із главою МЗС Польщі посилення тиску на РФ та шлях України до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з віцепрем'єр-міністром, главою МЗС Польщі Радославом Сікорським, під час якої сторони обговорили посилення російських атак на цивільні судна у Чорному морі, підтримку України на шляху до ЄС, а також необхідність подальшого тиску на РФ.

"Щойно мав плідну розмову зі своїм польським другом, віце-прем'єр-міністром та міністром закордонних справ @sikorskiradek (Радославом Сікорським – ІФ-У)", – написав Сибіга у соціальній мережі X.

Окремо міністр поінформував Сікорського про останній масштабний напад Росії на Київ та інші українські міста. За його словами, під час розмови сторони зосередилися на нагальній потребі посилити тиск на РФ: "Я поінформував Радека про останній масштабний напад Росії на Київ та інші українські міста. Ми зосередилися на нагальній потребі ще більше посилити тиск на Росію".

За його словами, під час розмови сторони також приділили увагу шляху України до вступу в Європейський Союз. Глава українського МЗС подякував Польщі за підтримку у відкритті кластерів 1 та 6.

"Ми обоє привітали ухвалення 21-го пакету санкцій проти Росії – рішення, на яке ми так довго чекали", – зазначив Сибіга.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2080381576341311825?s=46