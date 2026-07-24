Польща запропонувала США долучити її до виробництва ліцензійних ракет Patriot в Україні – ЗМІ

Польща запропонувала американській стороні долучитися до виробництва ліцензійних ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, яке планується реалізувати у співпраці США та України, повідомляє tvn24 з посиланням на слова заступниці міністра національної оборони Польщі Магдалени Собковяк-Чарнецької.

За її словами, Варшава запропонувала створити формат співпраці за участю трьох країн – США, України та Польщі.

Заступниця глави польського Міноборони у четвер провела зустрічі з представниками Пентагону та Державного департаменту США, де під час зустрічей у Вашингтоні обговорювалася можливість створення заводу з виробництва ракет для систем Patriot на території України.

Польська сторона запропонувала долучитися до такого проєкту у форматі співпраці США, України та Польщі, щоб виробництво відбувалося у безпечному місці: "Пропозиція, яку я сьогодні внесла від польської сторони, відповідає певним занепокоєнням американської сторони, і сьогодні ми запропонували, щоб це була співпраця у трикутнику, тобто Сполучені Штати, Україна, а також Польща".

Собковяк-Чарнецька також наголосила, що ракети для систем Patriot є продукцією, яка має значний попит у світі.

"Це продукт, який фактично потрібен у всьому світі. Саме тому наша пропозиція – брати участь у такому спільному виробництві", – сказала вона.

Також під час візиту польська сторона представила аргументи на користь створення у Польщі сервісного центру для систем Patriot. Собковяк-Чарнецька зазначила, що у Вашингтоні розуміють роль Польщі у розвитку оборонної промисловості та враховують її географічне й геополітичне розташування.

Джерело: https://tvn24.pl/polska/wiceszefowa-mon-o-patriotach-i-bazie-usa-w-polsce-moge-oglosic-st9156495