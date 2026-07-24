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Події

Сили оборони відбили з початку доби 178 ворожих атак – Генштаб

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З початку доби відбулося 178 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, здійснив 60 авіаційних ударів, скинув 198 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6424 дрони-камікадзе та здійснив 2359 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 21 штурмову та наступальну дію.

Джерело: t.me/GeneralStaffZSU/41427

#україна #ворог #генштаб #війна #атаки
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