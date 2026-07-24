Флеш: власники складів, АЗС та підприємств мають бути готовими до можливих ударів "Шахедів"

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив про загрозу для складів, АЗС та підприємств через можливі атаки реактивних "Шахедів" з онлайн-керуванням, зазначивши, що такі безпілотники можуть уражати рухомі та статичні цілі в межах зони їхнього застосування.

Бескрестнов зазначив, що наразі реактивні "Шахеди" з онлайн-керуванням мають обмеження щодо дальності керування, які пов'язані з особливостями технології.

До допису радник президента також додав карту, на якій позначено радіус потенційної атаки таких безпілотників. Зона ризику на карті виділена червоним кольором.

"Все, що позначено червоною зоною, потрапляє в зону потенційної атаки "Шахедів" з онлайн-керуванням. У цій зоні "Шахед" може атакувати цілі, що рухаються та статичні цілі", – повідомив він у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

За його словами, власники складів, АЗС та підприємств мають бути готовими до можливих ударів.

"Власники складів, АЗС, підприємств тощо повинні бути готові до можливих ударів. Звертайте увагу на тривоги, будуйте укриття для людей", – зазначив Бескрестнов.