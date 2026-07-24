Група компаній Allseeds призупинила операційну діяльність в Одеській обл. через атаки РФ

Група компаній Allseeds, великий гравець українського олійного ринку, у зв'язку з істотним погіршенням безпекової ситуації та значним посиленням Росією атак на портову та логістичну інфраструктуру Одеської області із застосуванням ракет та БпЛА вирішила призупинити свою операційну діяльність на території області.

"Оскільки подальша операційна робота в поточних умовах несе надзвичайно високі ризики для життя та безпеки працівників компанії, а також для потужностей компанії", – йдеться у заяві групи у Facebook ввечері у четвер.

Зазначається, що це складне рішення було прийняте з огляду на першочергову необхідність забезпечити безпеку працівників, а також зберегти виробничі активи, інфраструктуру, людський та операційний потенціал компанії.

"Призупинення операційної діяльності відбуватиметься відповідно до вимог чинного законодавства України та передбачатиме збереження необхідних ресурсів і можливостей для потенційного відновлення роботи після стабілізації безпекової ситуації", – йдеться у заяві.

Група Allseeds, згідно інформації на її сайті, має потужності з переробки від 1,5 тис. тонн сої на добу до 2,4 тис. тонн соняшнику, більше 100 тис. тонн ємностей зі зберігання рослинної олії та 112 тис. тонн сухих вантажів (одночасно) та може завантажувати судна 60-65 тис. тонн з загальними потужностями з перевалки рослинної олії до 1 млн тонн на рік. Група є третім за обсягом експортером нерафінованої соняшникової олії в Україні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BC3ZjCt6h/