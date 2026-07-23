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Понад 70 тисяч абонентів залишилися без електроенергії через атаку РФ на Чернігівщині – обленерго

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Унаслідок ворожої атаки пошкоджено енергетичний об'єкт на Чернігівщині, через що без електропостачання залишилися понад 70 тис. абонентів у Чернігові, Чернігівському та Корюківському районах, повідомило АТ "Чернігівобленерго".

"Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 70 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському і Корюківському районах", – йдеться у повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі.

У компанії зазначили, що енергетики розпочнуть виконання відновлювальних робіт, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Джерело: https://t.me/chernigivoblenergo/5320

#чернігівська #енергетика #атака
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