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Сибіга обговорив із главою МЗС Словаччини загрози РФ для судноплавства у Чорному морі та вступ України до ЄС

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з міністром закордонних справ Словаччини Юраєм Бланаром, під час якої обговорив ескалацію загроз з боку Росії щодо свободи судноплавства у Чорному морі, ситуацію на полі бою та євроінтеграцію України.

"Я поінформував свого колегу про ескалацію загроз з боку Росії щодо свободи судноплавства в Чорному морі. Дії Росії становлять серйозну загрозу для регіональної безпеки та глобальної продовольчої безпеки", – написав Сибіга у соціальній мережі Х.

За його словами, сторони обговорили, як Україна та Словаччина разом із партнерами можуть об'єднати зусилля для забезпечення безпеки морського судноплавства та зміцнення альтернативних експортних маршрутів.

Також Сибіга та Бланар обговорили ситуацію на полі бою, подальший розвиток двостороннього співробітництва: "Ми також обговорили ситуацію на полі бою, подальший розвиток нашого двостороннього співробітництва, зокрема підготовку до наступного раунду українсько-словацьких міжурядових консультацій, а також вступ України до ЄС".

Глава МЗС України подякував Словаччині за підтримку відкриття першого та шостого переговорних блоків, а також за сприяння ухваленню 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2080377269013434851?s=46

#розмова #словаччина #мзс
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