Трамп заявив, що Сі Цзіньпін відвідає США 24 вересня – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати 24 вересня, повідомляє Reuters.

За словами американського лідера, під час переговорів вони планують обговорити, зокрема, питання розвитку штучного інтелекту.

"Президент Сі приїде 24 вересня, і ми вже обговорювали це (штучний інтелект), коли я був у Пекіні, і ми знову будемо про це говорити", – цитує слова Трампа агентство.

Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trump-says-xi-will-visit-us-september-24-2026-07-23/