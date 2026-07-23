Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Трамп заявив, що Сі Цзіньпін відвідає США 24 вересня – ЗМІ

1 хв читати
Додати як джерело

Президент США Дональд Трамп заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати 24 вересня, повідомляє Reuters.

За словами американського лідера, під час переговорів вони планують обговорити, зокрема, питання розвитку штучного інтелекту.

"Президент Сі приїде 24 вересня, і ми вже обговорювали це (штучний інтелект), коли я був у Пекіні, і ми знову будемо про це говорити", – цитує слова Трампа агентство.

Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/trump-says-xi-will-visit-us-september-24-2026-07-23/

#китай #дата #зустріч #сша
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Будь-яке рішення російських судів щодо вивільнення російських активів в ЄС не визнають – 21-й пакет санкцій

Заходи 21-го пакету санкцій для Росії передбачають законодавчі положення, які чітко регулюють, що будь-яке судове рішення щодо відшкодування чи знятт…

Читати
Федоров: Я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони, бо вона реально визначає хід війни

Федоров: Я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони, бо вона реально визначає хід війни

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров висловив вдячність президенту Володимиру Зеленському за всі запропоновані варіанти, і заявив, що хоч…

Читати