Біля станції метро "Лук'янівська" у Києві запрацював тимчасовий регульований наземний перехід

У Києві поблизу станції метро "Лук'янівська" запрацював регульований наземний пішохідний перехід, який облаштували як тимчасове рішення після пошкодження підземного переходу внаслідок російського обстрілу.

Для підвищення безпеки дорожнього руху на ділянці, де через пошкодження підземного переходу наразі організовано наземний перехід, запрацював новий світлофорний об'єкт.

Як зазначили у Департаменті транспортної інфраструктури, він складається з чотирьох транспортних і двох пішохідних світлофорів. Пішохідні світлофори обладнали пристроями звукового супроводу для зручності людей із порушеннями зору.

"У денний час, враховуючи інтенсивні транспортні та пішохідні потоки, світлофорний об'єкт працює в жорсткому режимі координації, що забезпечує безпечний і збалансований рух усіх учасників дорожнього руху", – повідомили у відомстві.

Водночас у нічний період – з 22:00 до 6:00 – на переході встановили кнопки виклику зеленого сигналу для пішоходів. Після їх натискання вмикається дозвільний сигнал світлофора.

У КМДА нагадали, що облаштування наземного регульованого переходу є вимушеним тимчасовим рішенням після пошкодження підземного переходу біля станції метро "Лук'янівська" внаслідок російського обстрілу 19 липня.

"Після відновлення підземного переходу організацію дорожнього руху на цій ділянці буде переглянуто", – зазначили у Департаменті транспортної інфраструктури.

Як повідомлялося, у ніч проти неділі, 19 липня, РФ масовано атакувала Київ балістичними ракетами. Падіння уламків та пожежі зафіксовані у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському, Святошинському та солом'янському районах. Щонайменше одна людина загинула, ще 17 – поранені.

Одна з ракет влучила просто в підземний перехід. Вибуховою хвилею також був пошкоджений наземний вестибюль станції метро "Лук'янівська.

Джерело: https://kyivcity.gov.ua/news/poblizu_stantsi_metro_lukyanivska_zapratsyuvav_regulovaniy_nazemniy_pishokhidniy_perekhid/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Poblizu_stancii_metro_%3C%3CLuk_anivs_ka%3E%3E_zapracuvav_regul_ovanij_nazemnij_pisohidnij_perehid&utm_content=1801994765