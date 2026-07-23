Корецький обговорив із прем'єром Ірландії санкції проти РФ, підготовку до зими та відбудову України

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві обговорив 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, підготовку України до зимового періоду, відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та залучення ірландських компаній до відбудови країни.

"Сьогодні ЄС узгодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Це важливе рішення, яке обмежить здатність Росії фінансувати війну проти України. Подякував Ірландії за лідерство в цьому процесі", – написав Корецький у дописі, поширеному у соціальній мережі Facebook.

За словами прем'єр-міністра України, Ірландія головує в Раді Європейського Союзу. Він зазначив, що Україна цінує внесок країни у відкриття переговорного кластера 6 "Зовнішні відносини".

"Розраховуємо, що під час ірландського головування вдасться завершити відкриття всіх переговорних кластерів для України та якнайшвидше перейти до практичної роботи щодо вступу", – наголосив Корецький.

Під час зустрічі окрему увагу приділили підготовці України до зимового періоду та відновленню пошкодженої внаслідок російських атак енергетичної інфраструктури.

Також сторони обговорили залучення ірландських компаній до відбудови України та подальший розвиток співпраці між бізнесами двох країн: "Обговорили залучення ірландських компаній до відбудови України та подальший розвиток співпраці між бізнесами наших країн, який триває попри російську агресію".