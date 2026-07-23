Україна чекає негайної підтримки ЄС щодо "Шляхів солідарності" – Сибіга

Україні необхідна термінова підтримка Європейського Союзу для забезпечення безперебійної роботи "Шляхів солідарності", а також для збільшення пропускної спроможності Дунайського коридору, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомила пресслужба МЗС, про це він сказав в ході телефонних переговорів з високою представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.

Росія намагається перетворити Чорне море на зону страху, дестабілізації та примусу. Лише від початку липня було атаковано 31 торговельне судно. Це цілеспрямовані удари по цивільному судноплавству, свободі судноплавства та продовольчій безпеці мільйонів людей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці, йдеться у дописі.

"Обговорили підготовку до всіх можливих сценаріїв розвитку ситуації. Україні необхідна термінова підтримка Європейського Союзу для забезпечення безперебійної роботи "Шляхів солідарності", а також для збільшення пропускної спроможності Дунайського коридору. Також скоординували наші позиції та домовилися підтримувати тісний контакт", – наголосив очільник МЗС України.

"Шляхи солідарності" (EU-Ukraine Solidarity Lanes) – це альтернативні логістичні маршрути, створені Європейською комісією у травні 2022 року для забезпечення експорту української продукції та імпорту необхідних товарів залізницею, автодорогами й водними шляхами через блокування морських портів.