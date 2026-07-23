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Керівники парламентів України та США обговорили угоду щодо дронів і нові санкції проти РФ

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Керівники парламентів України та США обговорили угоду щодо дронів і нові санкції проти РФ

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Сторони детально обговорили ключові питання посилення підтримки України та захисту цивільного населення від ракетних і дронових атак з боку Росії.

"Погодилися щодо важливості захисту українського неба наявними у США та інших міжнародних партнерів України засобами. На обопільну думку, це особливо важливо напередодні зимового періоду. Також говорили про важливість укладення дронової угоди, яка, на наше переконання, буде взаємовигідною для України та Сполучених Штатів", – написав Стефанчук в соцмережі Х.

Також спікер Верховної Ради порушив питання ухвалення американського законопроєкту про санкції проти Росії та обговорив подальші кроки щодо його проходження в Сенаті і Палаті представників.

Наостанок сторони домовилися підтримувати динаміку подальших контактів і поглиблювати міжпарламентську взаємодію між Верховною Радою та Конгресом США.

 

#парламент #розмова #голови #сша
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