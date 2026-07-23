Зеленський дав інтерв'ю Лорі Лумер

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американській активістці і блогерці Лорі Лумер, повідомила вона у своїх соцмережах.

"Щойно взяла інтерв'ю у президента Зеленського у Маріїнському палаці в Україні. Жодних заборонених тем не було, і я не добирала слів. Повне інтерв'ю з'явиться незабаром", – написала Лумер у соцмережі Х у четвер.

Як повідомлялося Лора Лумер, оприлюднивши відео прибуття до України, заявила, що приїхала побачити країну на власні очі та знайти докази пропаганди, яку, за її словами, їй поширювали.

"Я приїхала до України, щоб побачити крану на власні очі. Я спробую знайти докази пропаганди, якою мене годували, і якщо я о не знайду, я повідомлю всіх, щоб вони також могли побачити світло", – зазначала вона.

Лора Лумер – американська ультраправа політична активістка. Одна з найвпливовіших представниць руху MAGA.