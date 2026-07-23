Єврокомісія вітає прийняття ЄС 21-го пакету санкцій для РФ

Європейська комісія вітає прийняття державами-членами Європейського союзу 21-го пакету санкцій для Росії з метою обмеження фінансування війни, яку вона веде проти України.

Відповідний коментар Європейської комісії розповсюджений у четвер в Брюсселі.

"Європейська Комісія вітає прийняття сьогодні державами-членами ЄС 21-го пакету санкцій проти Росії. Пакет ще більше обмежує можливості Росії фінансувати свою незаконну війну та здійснювати напади на цивільне населення України та цивільну інфраструктуру", – йдеться в повідомленні.

В Єврокомісії наголосили, що заходи зосереджені на секторах, що мають найбільший вплив: енергетика; фінансові послуги, включаючи криптовалюту; торгівля; та російський військово-промисловий комплекс. "Крім того, держави-члени досягли угоди, яка відкриває шлях для заборони в'їзду російських комбатантів до Європейського Союзу після прийняття необхідних імплементаційних заходів та рішення Ради", – зазначається в пресрелізі.