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Трамп заявив, що думає про можливість масштабної атаки на Іран

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Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що розглядає можливість проведення більш масштабної, ніж досі, атаки на Іран.

"Я розмірковую над масованим ударом. Масштабнішим, ніж будь-коли. Я близький до прийняття рішення", – сказав він в інтерв'ю порталу Axios.

При цьому Трамп наголосив, що наразі остаточно не визначився.

Президент США зазначив, що на його прохання Ізраїль міг би допомогти з такими ударами. Водночас, за словами Трампа, для проведення цієї операції Вашингтону "ніхто не потрібен".

Трамп знову заявив, що іранці хочуть проводити переговори, але водночас не готові укласти угоду на умовах, які задовольняють США. "Вони ще недостатньо настраждалися", – сказав він.

 

#іран #атака #трамп #сша
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