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Україна спільно з Raytheon вироблятиме перехоплювачі для Patriot – Зеленський

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Україна спільно з Raytheon вироблятиме перехоплювачі для Patriot – Зеленський

Україна спільно з американською оборонною компанією Raytheon вироблятиме одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для Patriot, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Raytheon – дуже сильна оборонна компанія, і Україна вже давно використовує її техніку для захисту наших людей від жорстоких російських атак. Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для "петріотів". Про це ми з президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку", – написав Зеленський за результатами зустрічі із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною.

Президент додав, що під час зустрічі також обговорювалися інші напрями партнерства, що стосуються ненаступального військового обладнання.

"Наші команди – на урядовому рівні і з боку приватного сектору – будуть в контакті, щоб усе доопрацювати", – резюмував він.

 

#перехоплювачі #raytheon
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