Сили оборони уразили танкер, понтонну переправу та інші військові об'єкти противника – Генштаб ЗСУ

У ніч на 23 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так уражено один танкер в акваторії Чорного моря. Танкер використовується для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, було уражено понтонну переправу в районі Новоекономічного Донецької області, яку противник використовує для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів.

Також уражено район зосередження живої сили противника в Горлівці Донецької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", – наголосили в Генштабі.