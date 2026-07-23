Керівник ЦПД РНБО Коваленко зустрівся з Лорою Лумер

Керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко та представники Центру зустрілися з американською журналісткою Лорою Лумер, повідомляє пресслужба ЦПД.

"Сторони обговорили російські кампанії з дезінформації та інформаційного впливу, їх адаптацію до різних аудиторій, а також досвід України у протидії тривалим і скоординованим операціям рф. Окрему увагу приділили злочинам росіян проти церкви, знищення ними храмів, вбивства священників, а також викрадення та мілітаризацію росією українських дітей", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Ще однією темою стало перенесення внутрішніх проблем РФ на інші держави.

"Авторитаризм, корупцію, репресії та обмеження прав і свобод, характерні для самої росії, кремлівська пропаганда приписує Україні, США та іншим демократичним країнам. У такий спосіб москва відвертає увагу від ситуації всередині рф і підриває довіру до демократичних інституцій", – зазначили в ЦПД.

Коваленко наголосив, що російський пропагандистський апарат постійно пристосовується до нових технологій і платформ. Тому важливо поглиблювати співпрацю з Google, Meta, TikTok та іншими технологічними компаніями, вдосконалювати механізми протидії деструктивному контенту й застосовувати санкції до осіб і структур, залучених до операцій впливу рф.

Своєю чергою, Лумер звернула увагу на перетворення інформації на зброю та її використання для втручання у політичні й громадські процеси. Вона також розповіла про російський вплив у США, експлуатацію внутрішніх суперечностей і необхідність своєчасного виявлення мереж поширення дезінформації.

Окремо сторони розглянули зростаючу роль штучного інтелекту. Технології ШІ вже допомагають виявляти й аналізувати дезінформацію, але водночас застосовуються для створення маніпулятивного контенту, масштабування операцій впливу та точнішого націлювання на окремі аудиторії.

"Центр високо цінує підтримку Сполучених Штатів Америки і надалі поглиблюватиме зв'язки та співпрацю з американськими партнерами у сфері протидії дезінформації та інформаційним загрозам", – резюмується в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше Лора Лумер, оприлюднивши відео прибуття до України, заявила, що приїхала побачити країну на власні очі та знайти докази пропаганди, яку, за її словами, їй поширювали.

Пізніше вона заявила, що її візит до України дозволив їй змінити попередні уявлення про країну та усвідомити, наскільки російська пропаганда впливає на сприйняття України в американських медіа.

"Лише завдяки візиту до України мені вдалося спростувати вже стільки брехні. Не можу дочекатися, щоб опублікувати всі свої відео, щоб люди могли побачити те, що бачила я", – написала Лумер у соціальній мережі Х, реагуючи на привітання міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо візиту до України.