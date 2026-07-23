ВАКС визнав необґрунтованими активи керівниці Полтавського облуправління ДПС

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про визнання необґрунтованими активів на суму понад 4,5 млн грн, набутих керівницею одного з головних управлінь Державної податкової служби України Аллою Рябковою та її родичами, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За результатами розгляду справи суд задовольнив частково позовні вимоги САП та визнав необґрунтованим активом квартиру в м. Києві вартістю понад 2,2 млн грн та стягнув її в дохід держави. Суд погодився з доводами прокурора про зв'язок посадовиці із спірною квартирою, право власності на яку було формально зареєстровано на близького родича, а також про відсутність у них фінансової спроможності придбати цей актив за рахунок законних доходів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Водночас решту майна (два автомобілі, набуті членом родини та близьким родичем відповідачки) суд відмовився визнати необґрунтованим активом. Рішення суду в цій частині прокурор оскаржить в апеляційному порядку.

Як повідомлялося, в листопаді 2023 року НАБУ спільно з ДБР за результатами моніторингу способу життя Рябкової виявили ознаки набуття необґрунтованих активів на 6,1 млн грн. При цьому усе придбане протягом 2020-2023 рр. майно зареєстровано на членів сім'ї, близьких осіб службовиці та інших.

Так, у 2020 році її рідна сестра стала власницею квартири в Києві вартістю понад 2,2 млн грн, не будучи фінансово спроможною зробити таке придбання. Її батько у 2021 році став власником автомобіля Land Rover Range Rover Velar вартістю майже 900 тис. грн. У 2023 році її дочка придбала автомобіль Toyota C-HR Hybrid вартістю майже 1,5 млн грн. Крім того, чоловік службовиці у 2016 році придбав квартиру у Полтаві вартістю майже 1 млн грн, хоча його попередні доходи були значно скромнішими.