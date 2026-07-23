ЄС запровадив санкції на російський проєкт, аналогічний Starlink

Європейський союз запровадив санкції щодо російського проєкту, який має замінити американський Starlink.

Про це у четвер в Брюсселі журналістам повідомив європейський чиновник, розповідаючи про зміст 21-го пакету санкцій.

"Одне з рішень, яке я вважаю особливо важливим, пов’язане з виробництвом системи, яку Росія розробляє як альтернативу Starlink, тому російський проект Starlink входить до цього пакету", – сказав він.

Також санкції запроваджені у галузі виробництва Росією безпілотників. "Те, що ми зробили, можливо, дещо відрізняється від того, що було в минулому. Ми зосередилися на одній категорії далекобійних безпілотників – "Гарпіях", – і ефективно намітили всю мережу виробництва та постачання, а потім одним ударом сьогодні націлюємося на неї, призначивши понад 30 позначень, але є ще 20 або 20+ інших позначень, пов’язаних з російським військово-промисловим комплексом, які ви також знайдете", – деталізував співрозмовник журналістів.

Крім того, за його словами, є "важлива частина пакету, яка спрямована на те, щоб ті, хто відповідає за підрив суверенітету та цілісності України, відчували ціну, і були притягнуті до відповідальності". "Цього разу ми зосередилися на відомих підсилювачах російської пропаганди, зокрема через те, що ми можемо назвати "спортивним маріонетуванням", – зазначив європейський чиновник, не надавши імен та назв.

Запроваджено також нові санкцій у сфері торгівлі золотом та алмазами. "Згідно з публічно доступною звітністю минулого року, золото принесло Росії 12 млрд доларів доходу, та алмази, які, як повідомляється, принесли понад 2 млрд доларів. У минулому в цих секторах вже були випадки внесення змін до списків, ЄС вживав заходи у цих секторах, але ми все ще можемо точно визначити цей сектор, нових акторів, трейдерів, нові компанії та особи", – пояснив співрозмовник журналістів.