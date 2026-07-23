Будь-яке рішення російських судів щодо вивільнення російських активів в ЄС не визнають – 21-й пакет санкцій

Заходи 21-го пакету санкцій для Росії передбачають законодавчі положення, які чітко регулюють, що будь-яке судове рішення щодо відшкодування чи зняття санкцій з російських активи, визнано не буде.

Про це у четвер в Брюсселі журналістам на брифінгу повідомив європейський чиновник.

Він повідомив, що у питанні зняття санкцій з російських активів, зокрема, в Бельгійському центральному депозитарію цінних паперів Euroclear, де зберігаються заморожені активи російського Центрального банку, "Росія просувається далі". "Вже є рішення в апеляційному суді, тому вони можуть наблизитися (до вищого судового рішення щодо розблокування активів – ІФ-У). Ми не знаємо точно, як вони це зроблять, але ми хочемо бути готовими і хочемо абсолютно чітко розуміти, що немає визнання жодного російського рішення, яке притягує до відповідальності", – пояснив співрозмовник журналістів.

За його словами, раніше аналогічне визнання було пов’язано лише з арбітражним судом. "Але тут ми бачимо, що рішення є ширше, тому ми гарантуємо, що будь-яке російське рішення, наприклад, щодо відшкодування збитків, не буде визнано в ЄС", – заявив чиновник.

Він також не виключив, що Росія спробує виконати його в третіх країнах. "Тому ми зараз запровадили заборону на виконання судових рішень в будь-якій третій країні", – додав співрозмовник журналістів.